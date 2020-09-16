Месси может пропустить старт сезона в ла лиге

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить три игры чемпионата Испании из-за вызова в национальную сборную, сообщает Mundo Deportivo.

Тренерский штаб сборной Аргентины рассчитывает на 33-летнего нападающего и планирует вызвать его на матчи отбора на ЧМ-2022.

Если Месси примет вызов, то, согласно медицинскому протоколу, ему придется две недели провести на карантине в Аргентине перед тем, как начать заниматься в общей группе.

На это время у «Барселоны» запланированы игры с «Вильярреалом», «Сельтой» и «Севильей».