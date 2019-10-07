Месси могут запретить въезд в Великобританию в случае «Брекзита»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может столкнуться с запретом на въезд на территорию Великобритании в случае выхода страны из ЕС, утверждает The Sun. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» был приговорен к 21 месяцу лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов.

У Месси есть паспорт гражданина Испании, что позволяет ему свободно ездить в Великобританию, поскольку его преступление не носило насильственный характер.

Однако адвокат иммиграционно службы Эндрю Осборн отметил, что в случае выхода Британии из ЕС (так называемого «Брекзита») у Месси могут возникнуть проблемы.

— Если вы являетесь гражданином ЕС с уголовным прошлым, то можете поехать в Великобританию, если не угрожаете ее национальной безопасности. Если вы не являетесь гражданином ЕС и вам вынесен обвинительный приговор, то даже если он приостановлен, вам запрещен въезд в Великобританию.

Есть ряд известных футболистов, осужденных за уклонение от уплаты налогов. Но до сих пор им не пришлось беспокоиться, ведь у них есть паспорта ЕС. Однако после «Брекзита» они, возможно, не смогут въехать на территорию страны, так как с ними будут обращаться как с гражданами стран, не входящих в ЕС.

Клубам нужно предпринять меры, поскольку эта ситуация может привести к проблемам с провеедением матчей Лиги чемпионов.