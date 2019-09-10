Месси и Суарес пропустили тренировку «Барселоны» перед матчем с «Валенсией»

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес пропустили сегодняшнюю тренировку команды, сообщил в своем Twitter журналист Onda Cero Альфредо Мартинес.

Также он отметил, что вернулись к тренировкам Жорди Альба и Серхио Бускетс. Ранее в СМИ сообщалось, что Месси и Суарес смогут сыграть в следующем матче чемпионата Испании против «Валенсии».

Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится 14 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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