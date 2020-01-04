«Месси готовится забить еще больше голов в 2020 году». Как форвард вошел в новый год?

«Барселона» в своем официальном Twitter опубликовал видео с тренировки своего нападающего Лионеля Месси, на которой он забивает гол.

— Месси выглядит готовым к еще большему количеству голов в 2020 году! — подписал клуб видеоролик.

В этом сезоне 32-летний футболист установил уникальное достижение — забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет.