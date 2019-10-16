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Месси готовится получить шестую «Золотую бутсу» в карьере

16 октября 2019, 15:04
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готовится получится шестую «Золотую бутсу» в карьере, как лучший бомбрадир в Европе в прошлом сезоне, cоответствующими фотографиями и видео поделился каталонский клуб в официальном Twitter.

Ранее он также получал награду в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.

«Золотая бутса» — это награда, вручаемая Ассоциацией европейских спортивных изданий, в которую от России входит «СЭ».

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