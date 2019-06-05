"Мечта сбылась". Йович - о переходе в "Реал"

Новичок "Реала" Лука Йович заявил, что переход в мадридский клуб был его мечтой. 21-летний серб присоединился к "сливочным" 4 июня, его контракт с клубом рассчитан на 6 лет.

- Было нелегко покинуть Франкфурт, но "Реал" открыл большую дверь передо мной, - приводит слова Йовича Твиттер El Chiringuito TV. - Этот переход позволит мне стать лучше. Моя мечта сбылась.

В минувшем сезоне Йович провел 48 матчей за "Айнтрахт", забил 27 голов и отдал 6 результативных передач.

Забивал "Спартаку", играл у Божовича, станет звездой "Реала". Кто такой Лука Йович