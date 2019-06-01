Матчи сегунды перенесены из-за смерти Рейеса

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение перенести воскресные матчи сегунды (второй дивизион чемпионата) в связи со смертью бывшего полузащитника "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 35 лет в результате ДТП.

Рейес выступал за "Севилью", "Реал", "Арсенал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании и четыре гола.

Полузащитник пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.