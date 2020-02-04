Мать Кавани просит президента «Атлетико» извиниться

Мать нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани Берта Гомес заявила, что ее сын все еще может перейти в «Атлетико» летом, если президент клуба Энрике Сересо принесет извинения за свои слова о сорвавшемся трансфере.

— Не понимаем, почему глава клуба говорит такую чушь, — приводит AS слова Гомес. — Это неуместно, нам очень больно. Совершенно неверно, что Уолтер, брат и агент Эдинсона, просил деньги за трансфер. Сересо должен был сказать болельщикам настоящую причину, по которой Эдинсон не перешел в клуб.

Во-первых, «ПСЖ» не позволил Эдинсону уйти, а во-вторых, клубы не сумели договорится между собой. Возможно, Эдинсон все еще может перейти в «Атлетико» в летнее трансферное окно, но лишь при условии, что президент мадридского клуба извинится.

В одном из своих интервью Сересо обвинил семью уругвайца в жадности и желании получить большой оклад за футболиста.