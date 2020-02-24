Мартинес рассказал, что Азар пропустит три месяца

У форварда «Реала» Эдена Азара диагностирована трещина в правом дистальном отделе малоберцовой кости. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что нападающий может пропустить три месяца, информирует Sport.es.

— У нас налажен отличный контакт с медицинским отделом «Реала». Мы беспокоимся за Эдена. Жаль, что это произошло перед важной игрой с «Манчестер Сити».

Нам очень грустно, потому что из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца, а такой игрок всегда должен быть на поле, — сказал Мартинес.

Бельгиец получил травму в матче 25-го тура против «Леванте» (0:1). Азар только недавно восстановился после травмы, полученной в ноябре в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2).