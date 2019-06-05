Мартин Эдегор: "Просто хочу перейти в клуб, где у меня будет возможность играть"

Полузащитник "Витесса" Мартин Эдегор, права на которого принадлежат "Реалу", отметил, что, скорее всего, опять покинет мадридский клуб летом. 20-летний норвежец, имеющий контракт до 2021 года, готов к новой аренде.

– Не хочу, чтобы этим летом получилось так, как прошлым, – цитирует VG Эдегор. – У меня был очень хороший сезон. Я вырос в своей игре. "Реал" говорит, что очень доволен мной, но в таком клубе сложно играть, и, вероятно, так будет и в следующем сезоне. Я просто хочу перейти куда-нибудь, где у меня будет возможность играть, а тренер будет доверять.

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