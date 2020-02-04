Мартин Эдегор: «Мы способны победить любую команду»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Реал Сосьедад», высказался о предстоящем матче 1/4 Кубка Испании против королевского клуба.

— В этом году мы хотим показать что-то особенное в этом четвертьфинале, — цитирует футболиста Marca. — Мы все ждем этого, думаю, это будет сложная игра, но мы способны победить любую команду. Мы уже доказали, что можем соперничать с крупнейшими клубами. Я выйду на эту игру свежим и голодным до победы.

Напомним, 21-летний норвежец был отдан в аренду баскскому клубу в июле 2019 года. В сезоне 2019/20 он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 20 матчах Примеры.