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Мартин Брэйтуэйт: «Месси — лучший футболист всех времен»

20 февраля 2020, 19:34
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Новичок «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт поделился впечатлениями от перехода в каталонскую команду. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

— Я очень взволнован, — цитирует датчанина Mundo Deportivo. — Мечта, ставшая реальностью. Любой, кто играл в футбол, хочет оказаться в «Барселоне». Моя цель — титулы. Я — умный, быстрый и сильный игрок, развитый физически и технически. Основная цель — забить много голов.

Месси — лучший футболист всех времен. Это прекрасное время для меня, чтобы играть с ним в одной команде.

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