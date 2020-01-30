Марселу сыграл 500-й матч за «Реал»

Защитник «Реала» Марселу достиг отметки в 500 сыгранных матчей в составе мадридского клуба. Юбилейной для 31-летнего бразильца стала 1/8 финала Кубка Испании против «Сарагосы» (4:0).

Напомним, Марселу перешел в «Реал» из «Флуминенсе» в 2007 году.