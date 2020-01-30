Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Марселу сыграл 500-й матч за «Реал»

01:38

Защитник «Реала» Марселу достиг отметки в 500 сыгранных матчей в составе мадридского клуба. Юбилейной для 31-летнего бразильца стала 1/8 финала Кубка Испании против «Сарагосы» (4:0).

Напомним, Марселу перешел в «Реал» из «Флуминенсе» в 2007 году.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир