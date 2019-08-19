Марселу: «Меня критика не интересует»

Защитник «Реала» Марселу высказался по поводу критики, которой подвергался клуб и он лично в прошлом сезоне. Также он обозначил цели на новый сезон.

— С первого дня в «Реале» приходится сталкиваться с критикой, — цитирует Bild Марселу. — Я научился жить с этим. Лучше всех знаю, в какой форме нахожусь. Критика меня не интересует. Когда дела идут не очень хорошо, просто нужно работать усерднее.

Нашей команде не нужно усиление. Если мы заставим себя работать, то сможем выиграть все турниры. Мы должны бороться за все титулы. В этом сезоне ничего не поменялось.