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Марселино станет новым главным тренером «Атлетика»

3 января 2021, 23:08
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«Атлетик» уже определился с новым главным тренером. Команду возглавит бывший главный тренер «Валенсии» Марселино, сообщает Marca.

Ранее «Атлетик» принял решение расстаться с главным тренером Гаиской Гаритано.

55-летний специалист подпишет контракт до конца года с возможностью продления еще на один сезон.

Марселино был уволен из «Валенсии» в сентябре 2019 года из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.

В настоящий момент команда занимает 9-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 21 очко. В следующем туре ей предстоит матч против «Барселоны».

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