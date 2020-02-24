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Марк-Андре тер Штеген: «Непросто адаптироваться к новым требованиям тренера в середине сезона»

24 февраля 2020, 19:38
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген признался, что команде непросто адаптироваться к требованиям нового тренера посреди сезона. Напомним, что каталонцев по ходу сезона возглавил Кике Сетьен, сменивший Эрнесто Вальверде.

— Понемногу мы все лучше будем выполнять то, о чем он от нас просит, — цитирует Marca тер Штегена. — Мы уважаем его игровую философию и хотим играть в соответствии с его желанием. Это непросто изменить в середине сезона. В частности, он просит чаще задействовать меня для контроля мяча. Мне это нравится. Мы должны быстро адаптироваться, без предсезонной подготовки. Мы на правильном пути и показываем хорошие результаты.

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