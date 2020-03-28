Marca: в «Валенсии» болеют 10 игроков и 15 членов персонала

«Валенсия» остается наиболее пострадавшим от коронавируса клубом Испании. В клубе заболели 10 футболистов и 15 членов персонала, утверждает Marca.

При этом официально назывались лишь три игрока «летучих мышей» с подтвержденным диагнозом: Эльяким Мангала, Хосе Гайя и Эсекиэль Гарай. Фамилии остальных зараженных клуб не стал называть, соблюдая их конфиденциальность.

Напомним, что за «Валенсию» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте