Marca: лига Смолова не накажет, вряд ли стоит ждать санкций от «Сельты»

Нападающий Федор Смолов? в случае возвращения в Испанию не понесет никаких наказаний от лиги.

Судя по всему, и «Сельта» воздержится от санкций, сообщили «СЭ» испанские коллеги из газеты Marca, как и «Спорт-Экспресс» входящей в Ассоциацию европейских спортивных изданий. Но форварду, видимо, придется отбыть карантин — сразу приступить к тренировкам он не сможет. (Александр Бобров)

30-летний россиянин вернется в расположение «Сельты» на следующей неделе — как объяснили «СЭ» в компании ProSportsManagement, ведущей дела игрока, именно в такие сроки клуб еще в середине апреля попросил нашего легионера возвратиться в Виго.

«Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» в начале этого года, в ее составе он с того времени провел 6 матчей и забил 1 гол — в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».