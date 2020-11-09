Marca: игроки «Реала» были удивлены составом, который выбрал Зидан на матч с «Валенсией»

Футболисты «Реала» не поняли решений главного тренера команды Зинедина Зидана в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:4), сообщает Marca.

Игроки «сливочных» были удивлены, когда французский специалист включил в состав защитника Марселу и хавбека Иско вместо Ферлана Менди и Тони Крооса соответственно. Футболисты не поняли таких кадровых решений.

Отмечается, что игроки «Реала» по-прежнему уважают Зидана, однако многих из них решения тренера сбили с толку.

Напомним, после крупного поражения главный тренер взял вину за этот результат на себя.