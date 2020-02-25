Марадона будет болеть за «Наполи» в матче с «Барселоной»
25 февраля 2020, 16:52
Бывший форвард сборной Аргентины, главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона заявил, что будет болеть за «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Ранее он выступал за обе команды.
— Без сомнения, мое сердце с «Наполи» и неаполитанцами, — цитирует аргентинца Il Mattino. — Особенно в этой сложной игре.
Матч «Наполи» — «Барселона» начнется в 23.00 по московскому времени.
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