00:06 | Футбол — Испания

"Мальорка" вернулась в высший дивизион Испании

0
Обсудить

"Мальорка" разгромила "Депортиво" в ответном матче финала плей-офф за право выступать в высшем дивизионе Испании (3:0). По сумме двух встреч красно-черные одержали победу - 3:2. 

Таким образом, "Мальорка" спустя 6 сезонов сыграет в ла лиге. 

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ