«Мальорка» подписала Ки Сон Ена до конца сезона

«Мальорка» заключила контракт с полузащитником Ки Сон Еном до конца сезона-2020, сообщает пресс-служба клуба.

Ки Сон Ен перешел в «Мальорку» на правах свободного агента. 31-летний игрок сборной Южной Кореи ранее выступал за «Ньюкасл», но расторг контракт с английским клубом в январе 2020 года по обоюдному согласию.