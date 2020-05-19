«Малага» массово уволила сотрудников

«Малага» на официальном сайте объявила о массовых сокращениях в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Из-за пандемии коронавируса в Испании был прерван футбольный сезон, и клубы лишились существенной прибыли.

«Клуб принял решение о разрыве и приостановлении трудовых договоров сотрудников в соответствии с законом о трудоустройстве. В течение последних нескольких месяцев клуб предпринимал различные меры для облегчения сложной экономической ситуации, в которой оказался. Реструктуризация клуба объединяет пакет необходимых мер, чтобы сохранить футбольный клуб «Малага».

Организация благодарит фанатов и владельцев абонементов за поддержку в трудные времена и просит отнестись с пониманием к сложному процессу, который начинается сегодня и продлится ближайшие месяцы".