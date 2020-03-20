Люк де Йонг: «Города-призраки, пустые супермаркеты. Обычно это происходит в фильмах»

Нападающий «Севильи» Люк де Йонг поделился мнением о пандемии коронавируса. Большинство соревнований приостановлены на неопределенный срок.

— Я не боюсь, мы, футболисты, в хорошей форме и не поддадимся этому вирусу, но я шокирован его огромным влиянием, — цитирует голландца Voetbal International. — Большие места превращаются в города-призраки, пустые супермаркеты. Обычно это происходит в фильмах, но теперь мы сами вовлечены.

Быстрое распространение должно прекратиться, хотя это не так просто. Никогда такого не было раньше. Вы вряд ли можете себе представить, что школы, стадионы, рестораны, кафе и даже границы будут закрыты.