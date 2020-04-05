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Лунин заявил о желании выиграть все с «Реалом» и сборной Украины

5 апреля 2020, 04:10
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Вратарь «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды в «Овьедо», рассказал, что хочет стать основным голкипером мадридцев. В июне 2017 году он перешел из «Зари».

— Конечно, хочу вернуться в Мадрид и побороться за право быть основным вратарем, — приводит слова украинца Madridista Real. — Позже увидим, что думает Зидан. У Куртуа, конечно, большой талант, без этого нельзя в «Реале». Нравится, как он использует свой рост при низких ударах.

Я бы хотел выиграть все с «Реалом» и сборной Украины, но это мечты, вам нужно много работать для их реализации. В трудных ситуациях нельзя сдаваться. Вы должны двигаться вперед, продолжать работать, верить.

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