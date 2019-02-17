Лукас Васкес: "Реал" не будет сдаваться до самого конца"

Нападающий "Реала" Лукас Васкес после поражения от "Жироны" в матче 24-го тура чемпионата Испании (1:2) заявил, что его клуб будет сражаться за титул до конца.

- В этом месяцы у нас было много матчей, в который пришлось приложить много усилий, - приводит слова Васкеса El Chiringuito TV. - Это могло повлиять на нашу игру сегодня. Заниматься самокритикой рано. У нас еще много возможностей. Мы будем стараться побеждать. Шансы в чемпионате Испании? "Реал" будет сражаться за титул до конца. Впереди много игр - все может измениться.

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 45 очков.

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