Лукас Васкес отклонил первое предложение «Реала» о продлении контракта

Нападающий «Реала» Лукас Васкес остался недоволен условиями контракта, который ему предложили мадридцы, информирует Marca.

Он отклонил первое предложение «Реала» о продлении соглашения. Переговоры встали на паузу.

Отмечается, что «Реал» при переговорах с игроками о продлении контракта действует в режиме экономии.

В сезоне-2020/21 29-летний Васкес провел 18 матчей за «Реал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.