Лука Йович: «Я докажу, что достоин быть игроком «Реала»

Нападающий «Реала» Лука Йович поделился мнением о переходе в клуб. 22-летний серб присоединился к мадридцам летом 2019 года.

— Мой агент позвонил мне и сказал, что к нему обращался «Реал», — цитирует Йовича Marca. — Сказали, что я им нравлюсь. Я ответил: «Пожалуйста, не дразни меня».

Он сказал, что есть предложение, и я должен обдумать его. Конечно, я согласился. Не думаю, что это ошибка, ведь самый большой клуб мира зовет лишь раз.

Я убежден, что у меня все получится, и я докажу, что достоин быть игроком «Реала», так как у меня есть определенный уровень.

Я в середине сложного периода адаптации, так что я должен работать усерднее.

В текущем сезоне Йович провел провел 14 матчей в чемаионате Испании и забил 1 гол.