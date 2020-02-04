Лука Йович: «Я докажу, что достоин быть игроком «Реала»
10:06
Нападающий «Реала» Лука Йович поделился мнением о переходе в клуб. 22-летний серб присоединился к мадридцам летом 2019 года.
— Мой агент позвонил мне и сказал, что к нему обращался «Реал», — цитирует Йовича Marca. — Сказали, что я им нравлюсь. Я ответил: «Пожалуйста, не дразни меня».
Он сказал, что есть предложение, и я должен обдумать его. Конечно, я согласился. Не думаю, что это ошибка, ведь самый большой клуб мира зовет лишь раз.
Я убежден, что у меня все получится, и я докажу, что достоин быть игроком «Реала», так как у меня есть определенный уровень.
Я в середине сложного периода адаптации, так что я должен работать усерднее.
В текущем сезоне Йович провел провел 14 матчей в чемаионате Испании и забил 1 гол.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...