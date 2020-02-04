Лука Йович: «Смотрю видео прошлогодних игр и думаю: «Что случилось?»

Нападающий «Реала» Лука Йович выразил недовольство первой половиной сезона в мадридском клубе. В 21 матче он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

— Честно говоря, я недоволен сезоном, потому что знаю, что могу действовать лучше, — цитирует форварда Goal. — Иногда смотрю свои прошлогодние игры и думаю: «Что случилось?» Здесь огромное давление, в данный момент безуспешно борюсь. Но надеюсь, что ситуация изменится. Убежден, что у меня все получится.