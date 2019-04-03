Луис Суарес: "Вильярреал" напомнили "Барселоне", что если допустим ошибки, то поплатимся за это"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после ничьей с "Вильярреалом" в матче 30-го тура чемпионата Испании (4:4) отметил, что каталонцы хотят стать чемпионами. Уругваец на 93-й минуте забил гол и спас команду от поражения.

- Мы начали хорошо, и думаю, что если бы мы забили третий мяч, сделав счет 3:0, то выиграли бы, - цитирует Football Espana Суареса. - "Вильярреал" находится в отчаянном положении.

Матч с "Атлетико"? У этой команды сильный дух, но мы никогда не бросаем полотенце. Хотим выиграть чемпионат. У нас все еще есть запас очков, однако сегодня нам напомнили нам, что если допустим ошибки, то поплатимся.