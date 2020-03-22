Луис Суарес сообщил, что его восстановление проходит с опережением срока

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сообщил, что его восстановление от травмы колена проходит с опережением срока.

— Должен сказать, что восстановление проходит быстрее, чем ожидалось, — приводит Marca слова Суареса. — Врачи сообзили, что все складывается хорошо, это дает надежду на то, что я смогу выйти на поле как можно раньше. Изначально предполагалось, что я восстановлюсь в начале мая, но, судя по словам доктором, это произойдет быстрее. Сейчас все зависит от ситуации с коронавирусом и тем, когда «Барселона» вернется к тренировкам. Думаю, что к этому моменту уже буду готов.

В сезоне-2019/20 Суарес провел за «Барселону» 23 матча, на его счету 14 голов и 11 результативных передач. В январе 33-летний уругваец перенес операцию на колене.