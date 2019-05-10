Луис Суарес перенес операцию на мениске и не сыграет в финале Кубка Испании

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес операцию на мениске, сообщает официальный сайт клуба. Врачи провели ему артроскопию правого колена, игрок выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Таким образом, Суарес не сыграет в двух оставшихся матчах чемпионата Испании против "Хетафе" и "Эйбара", а также в финале Кубка страны против "Валенсии", который пройдет 25 мая.

"Барселона" уже обеспечила себе титул чемпиона страны.

Суарес в нынешнем сезоне провел 49 матчей, забил 25 голов и сделал 9 передач во всех турнирах.