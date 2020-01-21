Луис Суарес начал восстановление после операции

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес приступил к восстановлению после операции. 12 января он перенес операции в связи с травмой мениска колена.

«Начинаем восстановление и стремимся вернуться», — написал Суарес в Twitter, выложив фотографии из клиники.

Empezando recuperaci?n y con muchas ganas de estar de vuelta ?? #siemprepositivo pic.twitter.com/gtLJw9ArDq — Luis Suarez (@LuisSuarez9) January 21, 2020

В нынешнем сезоне Суарес провел 23 матча и забил 14 мячей во всех турнирах.