Луис Суарес начал восстановление после операции
21 января 2020, 21:49
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес приступил к восстановлению после операции. 12 января он перенес операции в связи с травмой мениска колена.
«Начинаем восстановление и стремимся вернуться», — написал Суарес в Twitter, выложив фотографии из клиники.
Empezando recuperaci?n y con muchas ganas de estar de vuelta ?? #siemprepositivo pic.twitter.com/gtLJw9ArDq— Luis Suarez (@LuisSuarez9) January 21, 2020
В нынешнем сезоне Суарес провел 23 матча и забил 14 мячей во всех турнирах.
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