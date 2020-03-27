Луис Энрике готов вернуться в «Барселону»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике выразил готовность в будущем вернуться в «Барселону». Специалист возглавлял каталонский клуб с 2014 по 2017 год, выиграв с ним два чемпионата, три Кубка, Суперкубо Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира

— Готов работать в любой стране, мои двери открыты для всех, — цитирует Goal Энрике. — На «Ноу Камп» был великолепный период жизни. Благодарен клубу, который дал мне все.