Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Голландии Луи ван Гал поделился мнением об игре полузащитника Френки де Йонга за «сине-гранатовых». По мнению специалиста, футболист должен был прошлым летом переходить из «Аякса» в «Ювентус» вместо защитника «аяксидов» Маттейса де Лигта.

— «Барселона» могла бы улучшить свою игру, если бы поставила в центр защиты Френки де Йонга, — цитирует Goal.com ван Гала. — У Френки есть скорость и понимание того, как защищаться против форвардов. В целом, де Йонг пока неплохо справляется в «Барселоне», учитывая, что ему всего 22 года и он совсем недавно перебрался в другую страну с другой культурой. Каталонцы прилично заплатили за него, а это увеличивает давление на парня. Он нравился Вальверде, но теперь в команде совсем другой тренер. Френки играет не на своей позиции. В «Аяксе» вся игра шла через него, а в «Барсе» все совсем по-другому. Понимаете, «Барселона» должна была купить де Лигта прошлым летом, он — тот, кто нужен этой команде. С учетом того, что у «сине-гранатовых» есть Бускетс, де Йонг этой команде не нужен. Френки должен был отправиться в «Ювентус» вместо Маттейса де Лигта.

Френки де Йонг перешел из «Аякса» в «Барселону» летом 2019 года за 75 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету 22-летнего голландца 2 гола и 4 результативных передачи в 36 матчах за «Барселону». Маттейс де Лигт перешел из «Аякса» в «Ювентус» летом 2019 года за 85,5 миллиона евро. На счету 20-летнего голландца 2 гола в 26 матчах за «старую синьору».