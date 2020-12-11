Льоренте признался, что счастлив быть в «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте рассказал, как уходил из «Реала».

20 июня 2019 года 25-летний футболист перешел из «Реала» в «Атлетико» за 40 миллиона евро. Контракт испанца с клубом рассчитан до лета 2024 года.

— Я ясно дал понять «Реалу», что мне нужно уйти, — цитирует Marca Льоренте. — Когда поступило предложение от «Атлетико», я не колебался. У меня отлично идут дела, очень счастлив быть тут. Когда у футболиста есть достаточно игрового времени, он вырастает, становится лучше. Со мной сейчас происходит именно это.

В сезоне-2020/21 Льоренте провел 10 матчей в ла лиге, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. После 10 туров чемпионата Испании «Атлетико», набрав 26 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице.