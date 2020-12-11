Льоренте признался, что счастлив быть в «Атлетико»
Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте рассказал, как уходил из «Реала».
20 июня 2019 года 25-летний футболист перешел из «Реала» в «Атлетико» за 40 миллиона евро. Контракт испанца с клубом рассчитан до лета 2024 года.
— Я ясно дал понять «Реалу», что мне нужно уйти, — цитирует Marca Льоренте. — Когда поступило предложение от «Атлетико», я не колебался. У меня отлично идут дела, очень счастлив быть тут. Когда у футболиста есть достаточно игрового времени, он вырастает, становится лучше. Со мной сейчас происходит именно это.
В сезоне-2020/21 Льоренте провел 10 матчей в ла лиге, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. После 10 туров чемпионата Испании «Атлетико», набрав 26 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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