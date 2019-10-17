В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз «Золотая бутса», награду, учрежденную Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «СЭ», для лучших бомбардиров лиг Европы. После церемонии награждения, прошедшей в «Барселоне», он дал интервью для журналистов, представляющих ESM. В частности, Месси рассказал о значении индивидуальных призов для него.

— Вы получали много призов, но пока в вашей коллекции нет приза имени Пушкаша — за самый красивый гол.

— Всегда говорил, что личные призы — не самоцель. The Best, «Золотой мяч» или «Золотая бутса» — это не то, от чего я схожу с ума и мечтаю получить. И уж тем более не приз за самый красивый гол. Получу — отлично, нет — нет. (Александр Бобров)

Полностью интервью Лионеля Месси — здесь