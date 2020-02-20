Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».

— «Реал» потерял очень много голов с уходом Роналду тяжело пережить потерю человека, который забивал по 50 голов за сезон, — цитирует Mundo Deportivo Месси. — Очевидно, что так и должно было произойти. Впрочем, не стоит думать, что Криштиану дает своей команде только большое количество забитых мячей, у него много других достоинств. То, что он продолжает оставаться бомбардиром в «Ювентусе» — нормально, он — хищник, обожает голы и готов забивать в любой день.