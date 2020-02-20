Лионель Месси: «Работа позволяет мне проводить много времени с детьми»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси сказал, что проводит много времени с детьми, когда свободен от работы.

— Обычно я много времени посвящаю заботе о детях, — цитирует Месси Mundo Deportivo. — К счастью, моя работа позволяет мне проводить с ними много времени. Я могу потренироваться, пообедать с женой и потом забрать их. Я должен знать, что им сегодня нужно сделать. Вечером мы очень устаем, эти трое выматывают нас. Поэтому мы рано ложимся спать. По вторникам и четвергам они играют в футбол, и мы везем их на тренировку. Я живу обычной жизнью, и мне это очень нравится. Я люблю жить обычной жизнью и стараюсь, чтобы все было именно так. Мои сыновья все время задают мне вопросы. Они спрашивают о футболе, и не только о «Барсе» — о любой команде мира, матчах. Тиаго очень любит это, за всем следит, рассказывает. Он много говори о Луисе Суаресе, с которым мы в хороших отношениях, о Гризманне, Видале из-за его прически. А также о Мбаппе, Роналду, Неймаре. Да, он знает все.

У 32-летнего Лионеля Месси трое сыновей — семилетний Тиаго, четырехлетний Матео и Чиро, которому в марте исполнится два года.