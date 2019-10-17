Лионель Месси: «Пытаешься делать то же, что и в 25 лет, но тело сопротивляется»

В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз «Золотая бутса», награду, учрежденную Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «СЭ», для лучших бомбардиров лиг Европы. После церемонии награждения, прошедшей в «Барселоне», он дал интервью для журналистов, представляющих ESM. В частности, Месси рассказал о том, почему стал чаще получать травмы.

— В этом году вы пропустили немало игр из-за травм. Часто ваш организм требует больше отдыха?

— Голова свежая, кажется, что тебе все еще 25 лет, и ты пытаешься делать то же, что и раньше. Но тело сопротивляется. Приходится быть осторожнее, аккуратнее, бережнее к себе. Стараешься иначе относиться к тренировкам и готовиться к матчам.

— А дети знают, что такое травмы, понимают, когда вы травмированы и что это значит?

— Сейчас уже понимают. И спрашивают, как долго придется лечиться. Обычно они просят меня поиграть с ними в футбол, сыграть матч или просто побить по мячу. Но теперь они знают, что это невозможно сделать, когда у меня травма. Иногда забывают, но тут же спохватываются: «Ах, да, ты не можешь, травма». Стараются помочь, заботятся обо мне. (Александр Бобров)

Полностью интервью Лионеля Месси — здесь