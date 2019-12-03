Лионель Месси: «Окончание карьеры все ближе, это тяжело осознавать»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от завоевания «Золотого мяча». Для 32-летнего аргентинца это рекордный шестой трофей в карьере.

— Спасибо Господу, я могу заниматься тем, что люблю, — цитирует аргентинца Marca. — Прекрасно знаю, сколько мне лет, потому такие моменты приносят еще больше радости. Знаю, что окончание карьеры становится все ближе, это тяжело осознавать. У меня остается еще несколько лет, сейчас кажется, что время летит и все происходит очень быстро. Надеюсь, что буду и дальше получать удовольствие от футбола, своей семьи, соперников и жизни.

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!