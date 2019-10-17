Лионель Месси — о финале «Игры престолов»: «Не то, что я ожидал»
В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз «Золотая бутса», награду, учрежденную Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «СЭ», для лучших бомбардиров лиг Европы. После церемонии награждения, прошедшей в «Барселоне», он дал интервью для журналистов, представляющих ESM. В частности, Месси рассказал о том, как проводит досуг.
— Как вы отдыхаете дома, чем занимаетесь?
— Провожу свободное время, если оно появляется, с детьми. Стараемся использовать каждую секунду и наслаждаться ей — смотрим телевизор, играем или что-то еще.
— Какие передачи смотрите?
— Больше сериалы. Но с детьми можем посмотреть мультфильмы или кинофильмы, которые им нравятся. Последнее слово за сыновьями — они решают, что смотреть.
— Вы фанат «Игры престолов». Как вам конец?
— Честно говоря, не то, что я ожидал. Представлял, что будет иначе. (Александр Бобров)
Полностью интервью Лионеля Месси — здесь