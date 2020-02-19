Лионель Месси: «Люблю Барселону, хотя и скучаю по Росарио»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о жизни в столице Каталонии. Футболист перебрался в «Барсу» из родного Росарио и выступает здесь с 12 лет.

— Мне здесь очень хорошо. Я люблю Барселону, хотя скучаю по Росарио, — цитирует El Mundo Deportivo Месси. — Это мой дом, но здесь я был дольше, чем в Аргентине. Я люблю Барселону, люблю место, где живу, мне нравится моя жизнь.

К счастью, моя профессия позволяет мне проводить много времени с детьми. Я тренируюсь и быстро еду домой, чтобы поесть с Антонеллой и забрать детей. Во вторник и четверг дети играют в футбол, мы ездим в спортивный городо за школой. У нас обычная жизнь, мне она очень нравится. Мне нравится рутина профессии и рутина жизни.