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Лионель Месси: «Как говорит моя жена, не прекращайте мечтать»

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от завоевания «Золотого мяча». Для 32-летнего аргентинца это рекордный шестой трофей в карьере.

— Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, — приводятся слова Месси в Twitter Footballogue. — Несколько лет назад, в 2009 году, я выиграл свой первый «Золотой мяч», сегодня — шестой. Как говорит моя жена, не прекращайте мечтать.

Ранее Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!

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