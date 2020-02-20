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Лионель Месси: «Хочу, чтобы Неймар вернулся в «Барселону». Он и сам этого хочет»

20 февраля 2020, 11:54
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что хотел бы возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в каталонскую команду.

— Я много раз говорил, что Ней — один из лучших спортсменов мира, хочу, чтобы он вернулся в «Барселону», — цитирует Mundo Deportivo Месси. — Он и сам этого хочет. Кажется, он всегда жалел об уходе из «Барсы», ему здесь все нравилось.

Неймар покинул «Барселону» летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.

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