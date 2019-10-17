В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз «Золотая бутса», награду, учрежденную Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «СЭ», для лучших бомбардиров лиг Европы. После церемонии награждения, прошедшей в «Барселоне», он дал интервью для журналистов, представляющих ESM. В частности, Месси рассказал об адаптации в каталонском клубе полузащитника Френки де Йонга.

— Чем хорош Френки де Йонг? Вы нашли взаимопонимание на поле?

— Ему было несложно влиться в команду. У «Аякса» та же игровая философия. Он вырос на тех же идеях и том же стиле игры. Хотя там он играл немного на другой позиции. Ему комфортнее действовать как опорнику, но он быстро адаптируется. Ему нравится быть с мячом, делать короткие передачи, пасы вразрез между линиями. Он очень быстр. Практически совершенный футболист. (Александр Бобров)

Полностью интервью с Лионелем Месси — здесь