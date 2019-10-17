Лионель Месси: «Дети еще не определились, какая им позиция на поле больше нравится»

В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз «Золотая бутса», награду, учрежденную Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «СЭ», для лучших бомбардиров лиг Европы. После церемонии награждения, прошедшей в «Барселоне», он дал интервью для журналистов, представляющих ESM. В частности, Месси рассказал об увлеченности сыновей футболом.

— Кем, думаете, станут ваши дети, когда вырастут?

— Сейчас сложно сказать. Они еще совсем маленькие. А жизнь преподносит много сюрпризов и изменений.

— Расскажите немного о Матео.

— Он особенный. Постоянно увлекается чем-то новым. Но все три сына особенные. У каждого свой характер, все разные. Тиаго, несмотря на то, что ему всего семь, очень взрослый и умный. Настоящий джентльмен. А Чиро похож на Матео.

— Знаем, что Тиаго и Матео не левши. А Чиро бьет по мячу левой ногой?

— Никто из них — они все правши.

— Старшие очень любят футбол. Уже выбрали, какая позиция им больше нравится?

— Пока нет. Они еще маленькие. Больше любят забивать голы, находиться как можно ближе к воротам. Как и все дети в своем возрасте. Бегают за мячом и с мячом. (Александр Бобров)

Полностью интервью Лионеля Месси — здесь