«Леванте» сыграл вничью с «Алавесом»

«Леванте» в матче 9-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Алавесом» со счетом 1:1.

На гол Лукаса Мартинеса хозяева ответили точным ударом Хосе Моралеса.

После этого матча «Леванте» с 6 очками расположился на 18-м месте в ла лиге, «Алавес» с 9 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

9-й тур

«Леванте» — «Алавес» — 1:1 (0:1)

Голы: Лукас, 4 (0:1). Моралес, 51 (1:1).

«Леванте»: Фернандес, О.Дуарте, Клерк, Везу, Сон, Рочина (Кампанья, 63), Малса (Де Фрутос, 63), Барди (Радойя, 86), Мелеро, Моралес, Гомес (Леон, 74).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Р.Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина (Гарсия, 56), Батталья, Хоселу (Дейверсон, 84), Лукас (Сайнс, 70), Мендес, Риоха (Лопес, 83).

Предупреждения: Томас Пина, 9. Мендес, 24. Батталья, 78. Риоха, 81. Пачеко, 84. Клерк, 90+4.

Удаление: Мендес, 34.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

8 ноября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».