Лемар получил мышечное повреждение во второй раз за два месяца

Нападающий «Атлетико» Тома Лемар получил мышечное повреждение, сообщает AS.

По информации издания, 24-летний француз травмировался в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0). Вчера футболист не тренировался с командой. Сроки восстановления игрока не называются.

В сезоне-2019/20 Лемар провел 24 матча в составе «Атлетико» и не отличался результативными действиями. Француз недавно уже получал мышечное повреждение, из-за которого не мог играть весь январь.