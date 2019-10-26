«Леганес» выиграл первый матч в сезоне, прервав серию из 9 игр

«Леганес» обыграл «Мальорку» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:0. Для хозяев эта победа стала первой в нынешнем сезоне, они покинули последнюю строчку в таблице

Чемпионат Испании

Лига 1

10-й тур

«Леганес» — «Мальорка» — 1:0 (1:0)

Гол: Брэйтуэйт, 31.

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Сиовас (Авазьем, 59), Сильва, Бустинса, Ресио, Меса (Эрасо, 79), Ривера, Оскар Родригес (Арнаис, 68), Каррильо, Брэйтуэйт.

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Састре, Гамес, Севилья, Фебас (Трайковски, 68), Д.Родригес (Кубо, 59), Баба, Джуниор, Будимир (Алегрия, 79).

Предупреждения: Будимир, 47. Сиовас, 56. Росалес, 71. Ривера, 77. Куэльяр, 90+4.

Судья: Прието Иглесиас.

26 октября. Леганес. Стадион «Бутарке».