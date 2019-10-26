«Леганес» выиграл первый матч в сезоне, прервав серию из 9 игр
«Леганес» обыграл «Мальорку» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:0. Для хозяев эта победа стала первой в нынешнем сезоне, они покинули последнюю строчку в таблице
Чемпионат Испании
Лига 1
10-й тур
«Леганес» — «Мальорка» — 1:0 (1:0)
Гол: Брэйтуэйт, 31.
«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Сиовас (Авазьем, 59), Сильва, Бустинса, Ресио, Меса (Эрасо, 79), Ривера, Оскар Родригес (Арнаис, 68), Каррильо, Брэйтуэйт.
«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Састре, Гамес, Севилья, Фебас (Трайковски, 68), Д.Родригес (Кубо, 59), Баба, Джуниор, Будимир (Алегрия, 79).
Предупреждения: Будимир, 47. Сиовас, 56. Росалес, 71. Ривера, 77. Куэльяр, 90+4.
Судья: Прието Иглесиас.
26 октября. Леганес. Стадион «Бутарке».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/